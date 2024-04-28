رونالدو يرفض التصوير مع عضو بالجهاز الفني لنادي الخليج (فيديو)

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، التصوير مع أحد الأشخاص والذي بدا أنه عضو في الجهاز الفني لنادي الخليج، عقب مواجهة الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وسجل إيمريك لابورت هدفا في الشوط الثاني ليقود النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الخليج في دوري روشن.

ولم يسجل رونالدو، متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا، للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، وأظهرت بعض اللقطات التلفزيونية رفضه التقاط صورة مع أحد أعضاء نادي الخليج عقب صفارة النهاية.

ودخل أحد أعضاء الجهاز الإداري لفريق الخليج الملعب وطلب من رونالدو أن يلتقط معه صورة، ولكن رونالدو تجاوزه ورفض.