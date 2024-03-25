لا يوجد تكافؤ.. نتائج مخجلة لسيدات ريال مدريد أمام برشلونة

واصل فريق سيدات برشلونة هيمنته الكاسحة على "الكلاسيكو النسائي" الذي يجمعه بغريمه التقليدي ريال مدريد؛ إذ حقق فوزه العاشر على التوالي في منافسات الدوري الإسباني للسيدات، منذ تأسيس الفريق الملكي لفريق سيدات عام 2019.

وحققت سيدات برشلونة الفوز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإسبانية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، مساء الأحد، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وحملت ثلاثية الفريق الكتالوني توقيع كل من فريدولينا رولفو وأيتانا بونماتي، والتي تعد أفضل لاعبة في العالم، وكارولين هانسن في الدقائق 10 و55 و67 من عمر اللقاء.