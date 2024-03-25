لا يوجد تكافؤ.. نتائج مخجلة لسيدات ريال مدريد أمام برشلونة
واصل فريق سيدات برشلونة هيمنته الكاسحة على "الكلاسيكو النسائي" الذي يجمعه بغريمه التقليدي ريال مدريد؛ إذ حقق فوزه العاشر على التوالي في منافسات الدوري الإسباني للسيدات، منذ تأسيس الفريق الملكي لفريق سيدات عام 2019.
وحققت سيدات برشلونة الفوز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإسبانية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، مساء الأحد، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.
وحملت ثلاثية الفريق الكتالوني توقيع كل من فريدولينا رولفو وأيتانا بونماتي، والتي تعد أفضل لاعبة في العالم، وكارولين هانسن في الدقائق 10 و55 و67 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، تصدرت سيدات البارسا، الليغا برصيد 61 نقطة من 21 جولة، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد الثاني، وبفارق 18 نقطة عن ليفانتي الثالث.
كما يتمتع الفريق الكتالوني بأقوى خطي هجوم ودفاع في المسابقة، حيث سجل 92 هدفا، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط.
ويحتكر برشلونة لقب الدوري الإسباني للسيدات على مدار الأربعة مواسم الماضية منذ عام 2019، بعد استحواذ أتلتيكو مدريد على اللقب ثلاث مرات متتالية في الفترة من 2017 إلى 2019.
كما واصل فريق برشلونة للسيدات الحفاظ على سلسلته القياسية أمام ريال مدريد بتحقيق 16 انتصارا في تاريخ مواجهاته ضد الميرنغي، دون أن يعرف التعثر في أي مباراة سواء بالتعادل أو الهزيمة.
وسجلت سيدات برشلونة 64 هدفا في المباريات الـ16، فيما سجلت لاعبات ريال مدريد 7 أهداف فقط.