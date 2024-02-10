عديم الفائدة ومبالغ في تقديرك.. مغني راب فرنسي يهاجم مبابي

أصدر مغني الراب الفرنسي بوبا أغنية هاجم فيها مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ولجأ بوبا لعبارات مثل "عديم الفائدة" و"مبالغ فيه" و"أداة للنظام" لمهاجمة مبابي في أغنيته واسمها "أبيدال".

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن بوبا هاجم "بلا رحمة" نجم باريس سان جيرمان واستخدم عبارات أكثر من مثيرة للجدل مثل: "إنها ليست صدمة، أنت مبالغ في تقديرك، أنت عديم الفائدة، أنت أداة لنظام صفر أقل نموًا، وضعية صفرية (مثل معظم الأشخاص)، اذهب إلى ريال وتعلم الحياة مع فينيسيوس، حظًا سعيدًا".

وأوضحت الصحيفة أن مبابي سبق أن تلقى انتقادات من المغني بوبا.

ويستمر غموض حول مستقبل مبابي البالغ من العمر 25 عاما؛ إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وتربط تقارير مبابي بالانضمام لريال مدريد واللعب إلى جانب فينيسيوس جونيور ورودريغو وجود بيلينغهام.