طرد لاعب الزمالك بسبب منشور لإمام عاشور (صورة)

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا بالاستغناء عن ياسين حافظ، لاعب فريق 2005، بعد إثارته الجدل بسبب منشور يحتفل خلاله بإمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر ياسين عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" صورة لإمام عاشور وهو يحتفل بلقب دوري أبطال أفريقيا، وعلق: "أحسن لاعب في أفريقيا والله".

ووفقا لما ذكره مصدر، فإن إدارة نادي الزمالك قررت بناء على ما فعله اللاعب من استفزاز لجماهير النادي الأبيض، الاستغناء عن ياسين حافظ لاعب فريق 2005.

يذكر أن ياسين حافظ هو أيضًا شقيق زوجة إمام عاشور.