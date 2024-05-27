طرد لاعب الزمالك بسبب منشور لإمام عاشور (صورة)
اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا بالاستغناء عن ياسين حافظ، لاعب فريق 2005، بعد إثارته الجدل بسبب منشور يحتفل خلاله بإمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ونشر ياسين عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" صورة لإمام عاشور وهو يحتفل بلقب دوري أبطال أفريقيا، وعلق: "أحسن لاعب في أفريقيا والله".
ووفقا لما ذكره مصدر، فإن إدارة نادي الزمالك قررت بناء على ما فعله اللاعب من استفزاز لجماهير النادي الأبيض، الاستغناء عن ياسين حافظ لاعب فريق 2005.
يذكر أن ياسين حافظ هو أيضًا شقيق زوجة إمام عاشور.
وظهر اسم ياسين حافظ من قبل، عقب الأزمة التي حدثت بعد رحيل إمام عاشور إلى الأهلي، حيث كان شقيق زوجة عاشور على وشك الرحيل من القلعة البيضاء، قبل أن تقرر إدارة النادي استمراره.
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بمجموع مبارتيه أمام الترجي التونسي، بهدف نظيف؛ إذ انتهت مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الفريق الأحمر موقعة القارة بهدف دون رد.
من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 16 مباراة، حقق 7 انتصارات، وأربعة تعادلات، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 24 هدفاً، وتلقت شباكه 16.
فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق فيها 9 انتصارات، و 9 تعادلات، وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً، وتلقت شباكه 30.