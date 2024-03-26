سبب منع طائرة نيمار من التحليق في البرازيل
لم يعد البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي قادرًا على الطيران بطائرته المروحية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني.
ووفقًا لصحيفة ذا صن فقد تم إيقاف الطائرة من قبل السلطات في البرازيل.
واستخدم نيمار تلك الطائرة المروحية في باريس عندما كان لا يزال يلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وهناك قام بتخصيص المروحية، مضيفًا شعار باتمان إلى المقاعد الجلدية العشرة بداخلها.
وتم تزيين الطائرة أيضًا بالأحرف الأولى من اسم نيمار "NJR" لنيمار جونيور.
وطائرة نيمار من طراز مرسيدس وتزن 3.7 طن، وتتميز بمحركين توربينيين ويمكنها الطيران بشكل مستقل في الليل.
ويبلغ سعرها نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، وقد اشترتها شركة نيمار عام 2019.
كان النجم البرازيلي يمتلك في السابق طائرتي هليكوبتر أخريين بما في ذلك طائرة من طراز سيسنا سي التي تتسع لما يصل إلى 12 شخصًا.
وبحسب ما ورد فقد انتهت صلاحية شهادة التحقق من صلاحية الطائرة للطيران.
ولن يتمكن نيمار من استخدام المروحية حتى يتم تجديد الشهادة، مع انتهاء صلاحيتها كل ثلاث سنوات.
وتبلغ ثروة نيمار نحو 250 مليون جنيه إسترليني، وقد حصل على العديد من الهدايا الفاخرة بعد توقيعه مع نادي الهلال السعودي الصيف الماضي.
إلى جانب عقده الذي تبلغ قيمته 2.5 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، حصل نيمار على ثماني سيارات بما في ذلك بنتلي كونتيننتال جي بي وأستون مارتن DBX ولامبورغيني هوراكان.
كما طلب وجود ثلاثة حمامات ساونا في المنزل بالإضافة إلى خمسة عمال بدوام كامل، بما في ذلك طاهٍ مساعد لمساعدة طاهيه الشخصي من البرازيل وشخصين للاهتمام بالتنظيف.
وقال مصدر أيضًا لصحيفة ذا صن إن نيمار طلب جميع تكاليف إقامته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها في أيام الإجازة ليغطيها نادي الهلال.