سبب منع طائرة نيمار من التحليق في البرازيل

وتبلغ ثروة نيمار نحو 250 مليون جنيه إسترليني، وقد حصل على العديد من الهدايا الفاخرة بعد توقيعه مع نادي الهلال السعودي الصيف الماضي.

إلى جانب عقده الذي تبلغ قيمته 2.5 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، حصل نيمار على ثماني سيارات بما في ذلك بنتلي كونتيننتال جي بي وأستون مارتن DBX ولامبورغيني هوراكان.

كما طلب وجود ثلاثة حمامات ساونا في المنزل بالإضافة إلى خمسة عمال بدوام كامل، بما في ذلك طاهٍ مساعد لمساعدة طاهيه الشخصي من البرازيل وشخصين للاهتمام بالتنظيف.

وقال مصدر أيضًا لصحيفة ذا صن إن نيمار طلب جميع تكاليف إقامته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها في أيام الإجازة ليغطيها نادي الهلال.