إنريكي: مبابي سيكون متاحًا في مباراة باريس سان جيرمان ونيس
قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، إن مهاجمه كيليان مبابي سيكون متاحًا أمام نيس في الدوري الفرنسي، غدًا الجمعة، بعد غيابه عن مباراة ودية أمام ألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع.
ويستهل باريس سان جيرمان سلسلة من المباريات الصعبة لأنه بعد مواجهة نيس سيلعب أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، ثم يستضيف أولمبيك مرسيليا في الدوري مطلع الأسبوع المقبل.
وجلس مبابي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في خسارة فرنسا 2/1 أمام ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، وقال ديديه ديشان مدرب فرنسا بعد المباراة إن المهاجم عانى من مشكلة في الركبة في اليوم السابق أثناء التدريب.
وقال لويس إنريكي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "سنقيّم حالته غدًا"
وأضاف: "تعرض لمشكلة هذا الأسبوع، وسنناقش الأمر، غدًا، لمعرفة ما إذا كان سيصبح جاهزًا (لمباراة نيس)، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك".
وقال المدرب الإسباني إن الاستعداد للمباراة بعد فترة التوقف الدولي كان معقدًا لأن بعض اللاعبين لم يتمكنوا من العودة إلى التدريبات بعد.
وقال لويس إنريكي: "اليوم وصل لاعب الوسط مانويل أوغارتي والمدافع ماركينيوس، لكننا عملنا معًا لمدة شهرين، لذا يعرفون التعليمات بالفعل".
وتابع: "نيس فريق مجتهد للغاية مع مدرب شاب يملك خبرة، يغامرون كثيرًا، ويتمتعون بالشجاعة".
وسيتم تكريم لاعب خط وسط باريس سان جيرمان السابق ماركو فيراتي، غدًا الجمعة، في ملعب بارك دي برينس بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى العربي القطري، أمس الأربعاء، بعد 11 عامًا في النادي الباريسي.
وقال إنريكي: "سيكون فيراتي حاضرًا قبل المباراة، غدًا، وستكون فرصة لتكريمه، وسنقيم احتفالاً خاصًا له ولعائلته".
ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي بثماني نقاط من 4 مباريات بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر، ويتساوى مع مارسيليا صاحب المركز الثالث.