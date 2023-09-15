إنريكي: مبابي سيكون متاحًا في مباراة باريس سان جيرمان ونيس

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، إن مهاجمه كيليان مبابي سيكون متاحًا أمام نيس في الدوري الفرنسي، غدًا الجمعة، بعد غيابه عن مباراة ودية أمام ألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويستهل باريس سان جيرمان سلسلة من المباريات الصعبة لأنه بعد مواجهة نيس سيلعب أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، ثم يستضيف أولمبيك مرسيليا في الدوري مطلع الأسبوع المقبل.

وجلس مبابي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في خسارة فرنسا 2/1 أمام ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، وقال ديديه ديشان مدرب فرنسا بعد المباراة إن المهاجم عانى من مشكلة في الركبة في اليوم السابق أثناء التدريب.