السعودية تخسر أمام كوريا الجنوبية في ثاني وديات مانشيني (فيديو)
سقط المنتخب السعودي وخسر أمام نظيره المنتخب الكوري الجنوبي 1 / صفر، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية دولية استعدادًا لكأس أمم آسيا، لتتلقى السعودية ثاني هزيمة على التوالي تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد روبرتو مانشيني في نفس العدد من المباريات.
وهذه هي الخسارة الثانية للسعودية تحت قيادة المدرب مانشيني عقب الخسارة 3-1 أمام كوستاريكا في لقاء ودي في نيوكاسل يوم الجمعة الماضي.
وسجل كيم يونغ سيو هدف المباراة الوحيد لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 32 من الشوط الأول.
وحاول المنتخب السعودي معادلة الهدف بواسطة عدة هجمات في الشوط الثاني كان من أبرزها بواسطة سالم الدوسري لكن كافة المحاولات باءت بالفشل.
وكان بوسع كوريا الجنوبية تعزيز النتيجة بواسطة القائد سون هيونج-مين لاعب توتنهام هوتسبير عندما انفرد بالمرمى ليتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لم يشر باحتساب ركلة جزاء.
وأقيمت المباراة على "ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد.
يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات: عُمان، وقرغيزستان، وتايلاند.
على الجانب الآخر، يتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة مع البحرين، والأردن، وماليزيا.