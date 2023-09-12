السعودية تخسر أمام كوريا الجنوبية في ثاني وديات مانشيني (فيديو)

وهذه هي الخسارة الثانية للسعودية تحت قيادة المدرب مانشيني عقب الخسارة 3-1 أمام كوستاريكا في لقاء ودي في نيوكاسل يوم الجمعة الماضي.

وسجل كيم يونغ سيو هدف المباراة الوحيد لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وحاول المنتخب السعودي معادلة الهدف بواسطة عدة هجمات في الشوط الثاني كان من أبرزها بواسطة سالم الدوسري لكن كافة المحاولات باءت بالفشل.

وكان بوسع كوريا الجنوبية تعزيز النتيجة بواسطة القائد سون هيونج-مين لاعب توتنهام هوتسبير عندما انفرد بالمرمى ليتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء لكن الحكم لم يشر باحتساب ركلة جزاء.