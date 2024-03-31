NBA.. أورلاندو يهزم ممفيس في دوري السلة الأمريكي

وبهذا نجح أنتيتوكومبو للمرة الـ34 في تسجيل أكثر من 30 نقطة والسيطرة على أكثر من عشر رميات مرتدة وهو إنجاز غير مسبوق في البطولة حتى الآن.

وتصدر بوجدان بوجدانوفيتش قائمة مسجلي هوكس برصيد 38 نقطة كما سيطر على 10 رميات مرتدة، بينما أضاف زميله ديجونتي موراي 20 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه وسيطر على ثماني كرات مرتدة.

وفي ثالث وآخر مباريات الجولة، فاز بوسطن سيلتيكس على مضيفه نيو أورليانز بليكانز 104-92 بفضل 19 نقطة من لاعبه كريستابس بورزينجيس الذي سيطر أيضًا على 10 كرات مرتدة.

وجاء انتصار بوسطن بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.

وأحرز زيون وليامسون 25 نقطة لبليكانز وهي الحصيلة الأعلى بين لاعبي الفريق.