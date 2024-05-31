43 هدفا مقابل هدف واحد.. مباراة غريبة تفجر ضجة في الدوري المجري
شهدت منافسات دوري الناشئين في المجر حادثة غريبة، يوم السبت الماضي، عندما تغلب نادي كيريكهيازي (Kerekegyházi SE) بنتيجة (43 ـ 1) على منافسه بالمونوستورا، ليحرز اللقب، بعد أن كان نادي ميكلوزي غيف متصدر الترتيب في طريقه نحو التتويج.
وتداولت وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل أخبار المباراة غريبة الأطوار، مشيرة إلى أن نادي كيريكهيازي كان يحتل المركز الثاني، وكان بالفعل يحتاج إلى الفوز بفارق 42 هدفا للصعود إلى المركز الأول، وهو ما تحقق في مباراة وصفها متابعون بأنها فضيحة مدوية.
وسلطت منصات التواصل الأضواء بطريقة غير مسبوقة على الدوري المجري دون 14 عاماً، الذي يشارك فيه تسعة أندية، تلعب فيما بينها 16 مباراة لكل فريق.
وكان فريق Kerekegyházi SE الوصيف في مهمة مستحيلة، وهي الفوز بالمباراة الأخيرة بفارق 42 هدفاً لضمان تفوقه على فريق ميكلوزي غيف؛ متصدر الترتيب في سباق اللقب، بعد أن تقدم الأخير عليه بثلاث نقاط و41 هدفاً.