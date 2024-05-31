43 هدفا مقابل هدف واحد.. مباراة غريبة تفجر ضجة في الدوري المجري

شهدت منافسات دوري الناشئين في المجر حادثة غريبة، يوم السبت الماضي، عندما تغلب نادي كيريكهيازي (Kerekegyházi SE) بنتيجة (43 ـ 1) على منافسه بالمونوستورا، ليحرز اللقب، بعد أن كان نادي ميكلوزي غيف متصدر الترتيب في طريقه نحو التتويج.

وتداولت وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل أخبار المباراة غريبة الأطوار، مشيرة إلى أن نادي كيريكهيازي كان يحتل المركز الثاني، وكان بالفعل يحتاج إلى الفوز بفارق 42 هدفا للصعود إلى المركز الأول، وهو ما تحقق في مباراة وصفها متابعون بأنها فضيحة مدوية.