ناشئ برشلونة يحطم رقم أسطورة ريال مدريد
حطم باو كوبارسي، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، رقم المدافع المخضرم سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي.
وشارك باو كوبارسي بالدقيقة 83 في مباراة إسبانيا الودية أمام كولومبيا، أمس الجمعة، وأصبح أصغر مدافع يشارك في تاريخ المنتخب الإسباني بعمر 17 عاما وشهرين.
وحطم كوبارسي رقم سيرجيو راموس الذي شارك للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا وهو بعمر 18 عاما و11 شهرا وأربعة أيام، كما حطم رقم زميله في برشلونة غافي، وأصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في تاريخ المنتخب الإسباني بعد لامين يامال لاعب برشلونة أيضا.
يشار إلى أن باو كوبارسي لعب 13 مباراة للفريق الأول لبرشلونة صنع فيها هدفا.
وكانت أول مباراة لراموس مع منتخب إسبانيا يوم 26 مارس 2005، ولم يكن باو كوبارسي مولودا، فقد ولد في 22 يناير 2007.
وشارك راموس في 180 مباراة مع منتخب إسبانيا، سجل فيها 23 هدفا ونال معه لقبين في كأس أمم أوروبا، ولقبا في كأس العالم.
وخسر منتخب إسبانيا وديا 0/1 أمام كولومبيا، ويلاقي البرازيل يوم الثلاثاء المقبل.
ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة كرواتيا وإيطاليا وألبانيا في يورو 2024 في ألمانيا، الصيف المقبل.