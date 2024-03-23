ناشئ برشلونة يحطم رقم أسطورة ريال مدريد

يشار إلى أن باو كوبارسي لعب 13 مباراة للفريق الأول لبرشلونة صنع فيها هدفا.

وكانت أول مباراة لراموس مع منتخب إسبانيا يوم 26 مارس 2005، ولم يكن باو كوبارسي مولودا، فقد ولد في 22 يناير 2007.

وشارك راموس في 180 مباراة مع منتخب إسبانيا، سجل فيها 23 هدفا ونال معه لقبين في كأس أمم أوروبا، ولقبا في كأس العالم.

وخسر منتخب إسبانيا وديا 0/1 أمام كولومبيا، ويلاقي البرازيل يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة كرواتيا وإيطاليا وألبانيا في يورو 2024 في ألمانيا، الصيف المقبل.