الرجاء يهزم نهضة بركان ويشعل المنافسة على لقب الدوري المغربي (فيديو)
حقق الرجاء البيضاوي فوزا عريضا وثمينا (3 ـ 0) على حساب ضيفه نهضة بركان في مباراة مؤجلة من الجولة 27 للدوري المغربي الممتاز، اليوم الجمعة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليقترب أكثر فأكثر من المتصدر الجيش الملكي في صراعهما الثنائي على التتويج باللقب.
وقبل 3 جولات على نهاية السباق، نجح الرجاء في اكتساح ضيفه بثلاثة أهداف تداول على تسجيلها مهاجمه يسري أبو رزوق في مناسبتين وعبد الله الخفيفي في مناسبة واحدة.
وافتتح بورزوق التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32، قبل أن يضيف زميله الخفيفي الهدف الثاني في الدقيقة 69.
وقبل ثماني دقائق من نهاية المواجهة، عاد بورزوق ليخطف الهدف الثالث للرجاء والثاني في رصيده الشخصي موقعا على انتصار جديد لفريقه عزز به مركزه الثاني وأضحى بعده على بعد نقطة وحيدة من الجيش الملكي متصدر البطولة.
ويملك الرجاء 63 نقطة خلف الجيش (64 نقطة) فيما تجد رصيد نهضة بركان عند النقطة 46 في المركز الثالث ليفقد فرصته الأخيرة في ملاحقة أمل ضئيل في إنهاء السباق في المركز الثاني والتأهل لخوض مسابقة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.
وفي ظهوره الأول بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية أمام الزمالك المصري مساء الأحد الماضي، تجرع نهضة بركان الخسارة الخامسة خلال الموسم الحالي والتي جاءت بعد 4 انتصارات متتالية على الصعيد المحلي.
ويتنافس على لقب الدوري المغربي (البطولة) كل من الجيش الملكي و الرجاء البيضاوي اللذين ضمنا بشكل رسمي تأهلهما لدوري أبطال إفريقيا (2024 ـ 2025).
وفي الجولة الثامنة والعشرين، يستضيف الجيش الملكي شبيبة سوالم، فيما ينزل الرجاء ضيفا ثقيلا على اتحاد طنجة.