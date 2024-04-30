لاعب يحلق بطائرة فوق ملعب فريقه السابق ساخرًا من هبوطه

سخر لاعب سابق في فريق إنجليزي من هبوطه من دوري الدرجة الثالثة بطريقة غريبة، مبديًا ابتهاجه بالحال الذي وصل إليه الفريق.

ولم يُخفِ رايان بيرغ، لاعب خط الوسط السابق في بورت فالي، كراهيته للنادي، الذي دافع عن ألوانه سابقًا، إلى حد الاحتفال بهبوطه.

وقال بيرغ (35 عامًا) إنه طار بطائرة فوق ملعب فالي بارك الخاص بالنادي، يوم السبت الماضي، ساخرًا من هبوطه إلى الدرجة الرابعة، مع لافتة كتب عليها "وقفت هناك تضحك.. ان40"، في إشارة إلى نشيد المنافس ستوك سيتي "دليلة" الذي ينشده توم جونز.