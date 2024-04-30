لاعب يحلق بطائرة فوق ملعب فريقه السابق ساخرًا من هبوطه
سخر لاعب سابق في فريق إنجليزي من هبوطه من دوري الدرجة الثالثة بطريقة غريبة، مبديًا ابتهاجه بالحال الذي وصل إليه الفريق.
ولم يُخفِ رايان بيرغ، لاعب خط الوسط السابق في بورت فالي، كراهيته للنادي، الذي دافع عن ألوانه سابقًا، إلى حد الاحتفال بهبوطه.
وقال بيرغ (35 عامًا) إنه طار بطائرة فوق ملعب فالي بارك الخاص بالنادي، يوم السبت الماضي، ساخرًا من هبوطه إلى الدرجة الرابعة، مع لافتة كتب عليها "وقفت هناك تضحك.. ان40"، في إشارة إلى نشيد المنافس ستوك سيتي "دليلة" الذي ينشده توم جونز.
ولعب بورت فالي، الذي هبط بعد الهزيمة أمام بولتون واندررز في 20 أبريل نيسان الجاري، مع كمبردج يونايتد، يوم السبت الماضي.
وكتب بيرغ عبر فيسبوك بعد الهبوط: "شكرًا لجماهير ستوك سيتي الذين دفعوا لي مقابل القيام بشيء كنت سأفعله مجانًا بكل سرور. هذه تجربة سأعتز بها فيما تبقى من حياتي".
ولعب بيرغ دورًا بارزًا في الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2012-2013، لكنه غادر بعد إيقافه بسبب تغيبه عن وجبة ما قبل المباراة، وانتقاده لاحقًا المدرب ميكي آدامز عبر منصة "تويتر"، المعروفة حاليًا بـ"إكس".
كما أنه تقدم بطلب من دون جدوى ليكون مدربًا لفالي في عام 2017 بعد اعتزاله كلاعب.
وغالبًا ما يسخر بيرغ من مشجعي فالي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويشير إلى ناديه السابق باسم "بورت فيل" أو "بورت الفاشل".
وكتب عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "لا تدع الباب يضربك في طريقك للخروج. الكثير من الحب، أفضل لاعب في العام في موسم الصعود المباشر الوحيد لك (كفريق بورت فالي) منذ عام 1994"، وأرفق صورة له بقميص فالي كتب عليها "لا صعود من دوني".