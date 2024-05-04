إبراهيم دياز يسجل هدفا صاروخيا في شباك قادش (فيديو)
سجل المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، هدفا صاروخيا رائعا في شباك قادش، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.
وبعد محاولات عديدة تسلم دياز الكرة على خط منطقة جزاء قادش ليصوبها بيمناه صاروخية لتسكن شباك المنافس، ليضع الميرنغي في المقدمة بالهدف الأول.
ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة المركز الأول برصيد 84 نقطة ويقترب من لقب البطولة حال الفوز وتعثر برشلونة في المساء أمام جيرونا.
بينما يأتي قادش في المركز الثامن عشر والمهدد بالهبوط برصيد 26 نقطة بعد خوضه 33 مباراة في الموسم الحالي.