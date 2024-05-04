إبراهيم دياز يسجل هدفا صاروخيا في شباك قادش (فيديو)

سجل المغربي إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، هدفا صاروخيا رائعا في شباك قادش، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وبعد محاولات عديدة تسلم دياز الكرة على خط منطقة جزاء قادش ليصوبها بيمناه صاروخية لتسكن شباك المنافس، ليضع الميرنغي في المقدمة بالهدف الأول.