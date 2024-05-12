NBA.. بوسطن يتقدم بالأدوار الإقصائية لدوري السلة الأمريكي

أحرز جايسون تيتوم 33 نقطة، وسيطر على 13 كرة مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في فوز فريقه بوسطن سيلتيكس على مضيفه كليفلاند كافاليرز 106-93 في المباراة الثالثة بين الفريقين، بقبل نهائي القسم الشرقي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا الفوز وهو الثاني له، تقدم بوسطن من جديد على منافسه في النتيجة الإجمالية لهذا الدور والتي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الرابعة بين الفريقين، غدا الإثنين، في كليفلاند أيضا.

وأضاف جايلن براون 28 نقطة لرصيد الفريق الفائز، وسيطر على تسع كرات مرتدة، في حين أحرز زميله جرو هوليداي 18 نقطة، كما استحوذ على ثماني كرات مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.