إمام عاشور يسخر من الزمالك بعد تتويج الأهلي
توج النادي الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي بهدف نظيف سجله رامي ربيعة، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم، أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي.
واحتفل إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، ونشر صورته بالكأس عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، وعلق: "أفريقيا عايزة صحة".
واعتبر الكثيرون ما كتبه إمام هو سخرية من نادي الزمالك، حيث رد عليه زميله محمود عبد المنعم "كهربا"، قائلا" اضرب يا أسد".
من جانبه، علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، والمنتمي لنادي الزمالك، على تعليق إمام عاشور، قائلا: "ولا عايزة صحة ولا حاجة يا إمام بدليل إنك كنت معانا ومخدتهاش برضه، أفريقيا عايزة حكم وفار ومخرج".
وكان إمام عاشور قد قال في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "فيسبوك"، بعد التتويج: "لا أستطيع وصف شعوري، حققت حلما من أحلامي ولن تكون البطولة الأفريقية الأخيرة لي مع الفريق، وأعد الجمهور بالمزيد".
وأضاف: "الأهلي دائما يلعب على بطولات، وطالما أنا في النادي أعلم أن كل شهر أو كل أسبوعين نحقق بطولة أو 2، وأتمنى أن ننافس على لقب كأس العالم للأندية في السنوات المقبلة".
واختتم عاشور: "الجمهور من أول دقيقة كان داعما للجميع وليس لي أنا فقط، ولم يبخل أي لاعب بنقطة عرق".
وضرب الأهلي موعدا مع الزمالك، في السوبر الأفريقي، عقب تتويج الأخير بالكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.