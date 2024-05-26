إمام عاشور يسخر من الزمالك بعد تتويج الأهلي

توج النادي الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي بهدف نظيف سجله رامي ربيعة، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم، أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي.

واحتفل إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بتحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، ونشر صورته بالكأس عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، وعلق: "أفريقيا عايزة صحة".

واعتبر الكثيرون ما كتبه إمام هو سخرية من نادي الزمالك، حيث رد عليه زميله محمود عبد المنعم "كهربا"، قائلا" اضرب يا أسد".