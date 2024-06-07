طاقم تحكيم نسائي بقيادة روضة المنصوري لمباراة العين والبطائح (فيديو)

روضة المنصوري أول حكم على الإطلاق تقود مباراة في تاريخ دوري المحترفين في الإمارات، بعدما كانت أول حكم تقود مباراة في دوري الدرجة الأولى، وكان ذلك في ديسمبر 2023.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقود فيها روضة المنصوري مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أدارات مباراة بني ياس وعجمان ضمن الجولة الأخيرة للدوري.

ويضم طاقم التحكيم لإدارة مباراة فريقي العين والبطائح المؤجلة من الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين، حكمة الساحة روضة المنصوري، وكلًّا من أمل جمال، وعذارى الحمادي، وحكم رابع سارة عبد الله، وحكم فيديو سهيل عبد الله، وحكم فيديو مساعد خلود الزعابي.

وتعد مباراة العين وضيفه البطائح هي الأخيرة، ليسدل الستار على منافسة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023- 2024.