تصريحات هامة من مهاجم السعودية قبل مواجهة كوريا الجنوبية (فيديو)

ويخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا في مشواره ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، عندما يواجه كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بدور الـ16 للمسابقة.

وقال الشهري في تصريحات لوسائل الإعلام المتواجدة في مقر تدريب المنتخب السعودي: "طوحنا الفوز والعبور نحو دور ربع النهائي".

وبسؤاله عن التحضيرات الفنية للمباراة رفض الشهري الإجابة وقال: "هذه أمور فنية من الممكن أن يُسأل عنها المدرب، نحن كلاعبين نسعى لتنفيذ ما يطلبه مانشيني".

وعن الأخطاء الدفاعية التي لازمت للمنتخب الكوري في الفترة الأخيرة، وكيف سيتم استغلالها قال الشهري: "كرة القدم فيها أخطاء، وفي الأدوار الإقصائية كل فريق يتغير، ونحن نعرف بهذا الأمر".

وتمنى الشهري أن تكون مباراة كوريا الانطلاقة التهديفية له، قائلا: "سأبذل كل ما وسعي للتهديف، ولكن كمجموعة ما يهم من يسجل فقط يهمنا فقط الفوز".

واختتم الشهري تصريحاته برسالة للجمهور السعودية قائلا: "أنتم الدافع الأول والأخير لنا، نحن في انتظاركم ونريد رؤية الملعب مرتديًا اللون الأخضر".