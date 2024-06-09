ألكاراز يهزم زفيريف ويتوج بلقبه الأول في رولان غاروس

وتعافى ألكاراز من كسر إرساله مبكرا وفاز بالمجموعة الأولى التي أنهاها بضربة أمامية قوية لكنه سمح لزفيريف بأن يقلب الأمور ويعادل نتيجة المباراة بارتكاب سلسلة من الأخطاء السهلة.

لكن بعد أن استعاد الهدوء كان ألكاراز يرسل للفوز بالمجموعة الثالثة والنتيجة 5-3 قبل أن يتراجع مستواه ليسمح لزفيريف بالتقدم في المباراة لكن الإسباني فاز بالمجموعة الرابعة بسهولة رغم مشكلة في الفخذ وزاد إيقاعه ليهيمن على المجموعة الفاصلة.