تعثر مفاوضات الأهلي السعودي مع سيرجيو راموس

راموس رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي دون وجود أي نية للتجديد، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى بعض الأندية السعودية، مثل: الهلال، الأهلي، والاتحاد.

وعرض النادي الأهلي السعودي، ما يقرب من 20 مليون يورو سنويًا على اللاعب، ووافق على كل طلبات راموس، إلا أن المفاوضات تعثرت.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرًا قالت فيه إن مفاوضات النادي الأهلي مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس "أخذت منحًى صعبًا".

وأوضحت: "الصعوبات جاءت عقب المطالبات المالية العالية للاعب، ومن المنتظر أن يتجه المفاوض الأهلاوي إلى خيارات أخرى".