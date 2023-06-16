تعثر مفاوضات الأهلي السعودي مع سيرجيو راموس
تعثرت مفاوضات النادي الأهلي السعودي مع الإسباني سيرجيو راموس، بعد أن وافق اللاعب في وقت سابق.
راموس رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي دون وجود أي نية للتجديد، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى بعض الأندية السعودية، مثل: الهلال، الأهلي، والاتحاد.
وعرض النادي الأهلي السعودي، ما يقرب من 20 مليون يورو سنويًا على اللاعب، ووافق على كل طلبات راموس، إلا أن المفاوضات تعثرت.
ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرًا قالت فيه إن مفاوضات النادي الأهلي مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس "أخذت منحًى صعبًا".
وأوضحت: "الصعوبات جاءت عقب المطالبات المالية العالية للاعب، ومن المنتظر أن يتجه المفاوض الأهلاوي إلى خيارات أخرى".
ولعب راموس بقميص باريس سان جيرمان 57 مباراة خلال عامين، بمجموع 4451 دقيقة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفًا، وتُوج النجم الإسباني بلقب الدوري الفرنسي مرتين.
وقبل باريس.. انتهت رحلة راموس مع ريال مدريد بعد 671 مباراة جعلته يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي، وسجل 101 هدف مع "الميرنغي"، وصنع 40.
وفاز راموس بـ5 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكأس ملك إسبانيا، و4 بطولات للسوبر الإسباني، و4 بطولات لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.