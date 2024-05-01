تغريدة مخيفة.. ستوريدج يتوقع أحداث مباراة بايرن وريال مدريد

نشر المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، نجم ليفربول السابق تغريدة تضمنت توقعاته لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، في أليانز أرينا.

وعبر حسابه على منصة إكس (X)، تضمنت تغريدة ستوريدج التي نشرها، قبل أقل من ساعة، من انطلاق المباراة، الإشارة إلى بعض أطوارها، مشيرًا إلى أن الدولي الألماني ليروي ساني سيقدم أداءً كبيرًا، كما أنه سيسجل هدفًا، في حين أن الدولي الإنجليزي هداف بايرن هاري كين سيوقع على هدف من ركلة جزاء.