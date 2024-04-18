رسميًا.. الاتحاد يطلب تأجيل مباراته مع الهلال

طلب نادي الاتحاد رسميا تأجيل مباراته أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء 30 أبريل.

وقال الاتحاد إنه طلب تأجيل مواجهة الهلال إلى حين فراغ المنتخب الأولمبي من مشاركته في أمم آسيا 2023 عاما حتى يتسنى للعميد الاستفادة من مشاركة لاعبيه الخمسة المنضمين للمنتخب الأولمبي.

واللاعبون هم: عوض الناشري، فيصل الغامدي، زكريا هوساوي، أحمد الغامدي، مروان الصحفي.

وأشار الاتحاد إلى أنه أرسل خطابا للاتحاد السعودي يتضمن تأجيل مواجهة الهلال وأنه وقع عليه ضرر من استدعاء لاعبيه خارج أيام الفيفا وأنه طالب بإيقاف هذ الضرر بتأجيل مواجهة الهلال.