ترتيب الدوري المصري: الداخلية يفرض التعادل على الزمالك (فيديو)

وتعادل سمير فكرى للداخلية من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

وفي 28 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم حقق الزمالك الفوز 13 مرة وتعادل 8 مرات وخسر 7 مرات.

ويملك الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع، مقابل 28 نقطة من 29 مباراة للداخلية في المركز الـ16.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة من 21 مباراة مقابل 52 نقطة من 26 مباراة لبيراميدز في المركز الثاني، ثم فيوتشر في المركز الثالث ويملك 51 نقطة من 27 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع طلائع الجيش يوم الثلاثاء 30 مايو في الجولة الـ23 من الدوري المصري.