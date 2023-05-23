ترتيب الدوري المصري: الداخلية يفرض التعادل على الزمالك (فيديو)
الزمالك يملك 47 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع، مقابل 28 نقطة من 29 مباراة للداخلية في المركز الـ16.
فرض الداخلية التعادل 1/1 على ضيفه الزمالك اليوم الإثنين في الجولة الـ29 من الدوري المصري.
وسجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم للزمالك في المباراة في الدقيقة 21 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من محمود عبدالرزاق "شيكابالا".
وتعادل سمير فكرى للداخلية من ضربة جزاء في الدقيقة 84.
وفي 28 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم حقق الزمالك الفوز 13 مرة وتعادل 8 مرات وخسر 7 مرات.
ويملك الزمالك 47 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع، مقابل 28 نقطة من 29 مباراة للداخلية في المركز الـ16.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة من 21 مباراة مقابل 52 نقطة من 26 مباراة لبيراميدز في المركز الثاني، ثم فيوتشر في المركز الثالث ويملك 51 نقطة من 27 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع طلائع الجيش يوم الثلاثاء 30 مايو في الجولة الـ23 من الدوري المصري.