غضب بسبب احتفال محمد عبد المنعم "غير اللائق" أمام مازيمبي (صور)
أثار الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، غضبا؛ بسبب طريقة احتفاله بعد هدفه في مرمى مازيمبي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ونجح عبد المنعم في استغلال ركلة ركنية ليخطف هدف التقدم للأهلي بضربة رأس في الدقيقة 68 من عمر المباراة، التي شهدت حضورا جماهيريا ضخما.
لكن بعد الهدف، قام عبد المنعم باحتفال اعتبره كثيرون غير لائق؛ ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعدّ عبد المنعم أحد أبرز مدافعي الكرة المصرية في الوقت الحالي، غير أنه تعرض لانتقادات بسبب تذبذب مستواه في المباريات الأخيرة.
وسجل عبد المنعم ووسام أبوعلي وأكرم توفيق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، قادت الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه 3-صفر على ضيفه.
وتعادل الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة القارية، سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.
وأصبح الأهلي حامل اللقب على بُعد خطوة واحدة من تعزيز رقمه القياسي في البطولة القارية، والتتويج بلقبها للمرة 12.
ويخوض الأهلي مواجهة عربية خالصة في النهائي الخامس له على التوالي، عندما يلتقي الترجي التونسي، الذي كرر، أمس، فوزه 1-صفر على مضيفه ماميلودي صن داونز في بريتوريا، ليتفوق 2-صفر في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.