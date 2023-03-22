فايننشال تايمز: راتكليف سيعرض أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني لشراء مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن شخصين على دراية بالخطة، إن راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، أمام منافسة قوية مع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني للاستحواذ على أنجح أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شخصان مطلعان على الخطة للصحيفة إن الطرفين من المنتظر أن يتقدما بعرضيهما لعائلة غليزر قبل التاسعة من مساء اليوم بتوقيت بريطانيا، مشيرًا إلى أن قيمة عرض الشيخ جاسم لم يكشف عنها بعد.

وأمام مقدمي العروض المتنافسين، حتى الساعة 9 مساءً يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، لتقديم العروض الثانية مع تزايد الآمال بين مشجعي يونايتد بأن نهاية فترة حكم فريق غليزر المثير للجدل والتي استمرت 18 عامًا على وشك الانتهاء.