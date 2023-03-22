فايننشال تايمز: راتكليف سيعرض أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني لشراء مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف يخطط لعرض أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني بينها ديون للاستحواذ على مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في صفقة قياسية على صعيد الأندية الرياضية.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن شخصين على دراية بالخطة، إن راتكليف، مؤسس شركة إنيوس للكيماويات، أمام منافسة قوية مع الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني للاستحواذ على أنجح أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال شخصان مطلعان على الخطة للصحيفة إن الطرفين من المنتظر أن يتقدما بعرضيهما لعائلة غليزر قبل التاسعة من مساء اليوم بتوقيت بريطانيا، مشيرًا إلى أن قيمة عرض الشيخ جاسم لم يكشف عنها بعد.
وأمام مقدمي العروض المتنافسين، حتى الساعة 9 مساءً يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، لتقديم العروض الثانية مع تزايد الآمال بين مشجعي يونايتد بأن نهاية فترة حكم فريق غليزر المثير للجدل والتي استمرت 18 عامًا على وشك الانتهاء.
ويعتقد المطلعون على الأمر أن حدوث أزمة في أسواق الديون في أعقاب الأزمة المصرفية السويسرية لن يؤدي إلا إلى زيادة جاذبية العارض الوحيد الذي لا يعتمد على التمويل.
ويقال إن يونايتد يستعد لعطاءات تزيد على 5 مليارات جنيه إسترليني من شأنها أن تلغي السعر القياسي العالمي لأي فريق رياضي، إذا أعطى مالكو النادي الأمريكيون الذين لا يتمتعون بشعبية كبيرة الضوء الأخضر لعملية البيع، وتم بيع امتياز دنفر برونكو لكرة القدم الأمريكية مقابل 3.8 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.
ومن المفهوم أن بنكي غولدين ساكس، وجي مورغان تشيس، يساعدان بتمويل عرض راتكليف بسندات وقروض تتجاوز قيمة إجمالي ديون يونايتد الحالية البالغة 680 مليون جنيه إسترليني.