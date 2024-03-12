سبالينكا تتفوق على رادوكانو وجوف تتقدم في إنديان ويلز للتنس

فرضت أرينا سبالينكا سيطرتها بفضل ضربات الإرسال القوية وضرباتها الأرضية الرائعة لتفوز 6-3 و7-5 على إيما رادوكانو، لتتأهل بطلة أستراليا المفتوحة للتنس إلى الدور الرابع لبطولة إنديان ويلز.

وتحاول البريطانية رادوكانو، التي سبق لها الفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى، استعادة مستواها بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية العام الماضي ولعبت جيدا لكنها لم تتمكن من اغتنام الفرص في أول مواجهة لها أمام سبالينكا.

وستواجه سبالينكا، التي فازت بلقبها الثاني على التوالي في أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا أو الأمريكية إيما نافارو في دور الستة عشر.

ولم تقدم كوكو جوف أفضل ما لديها، لكنها تمكنت من التغلب 6-2 و7-6 على الإيطالية لوتشيا برونزيتي.

وستتقابل جوف في الدور المقبل مع اليابانية نعومي أوساكا أو البلجيكية إليسه ميرتنز.