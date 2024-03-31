طرد السنغالي كاني سار بعد اشتباكه مع مشجع بسبب العنصرية (فيديو)

شهدت كرة القدم الإسبانية واقعة أخرى من العنصرية تجاه السنغالي كاني سار، حارس مرمى رايو ماغاداهوندا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، حيث قام بالاشتباك مع أحد مشجعي الخصم.

وبعد عدة حوادث بارزة تشمل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، لا يزال موضوع العنصرية يحظى بأهمية كبيرة في الدوري الإسباني.

وتشابك حارس مرمى رايو ماخاداهوندا كاني سار مع أحد مشجعي الفريق المنافس خلال مباراتهم خارج أرضهم أمام سيستاو.