أروابارينا بعد خروج الإمارات من خليجي 25: لا أفكر في الاستقالة

حسم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات، مصيره مع "الأبيض"، بعد وداع بطولة "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية من الدور الأول.

وسجل تميم منصور هدفا رائعا قبل النهاية ليقود قطر للتعادل 1-1 مع الإمارات والتأهل لقبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) اليوم الجمعة.

وبسؤاله عن إمكانية رحيله بعد الخروج المبكر من البطولة، قال: "لدي عقد مع اتحاد الكرة الإماراتي، سأستمر في تنفيذ عقدي، واتحاد الكرة على علم بالأهداف".