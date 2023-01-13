أروابارينا بعد خروج الإمارات من خليجي 25: لا أفكر في الاستقالة
حسم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات، مصيره مع "الأبيض"، بعد وداع بطولة "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية من الدور الأول.
وسجل تميم منصور هدفا رائعا قبل النهاية ليقود قطر للتعادل 1-1 مع الإمارات والتأهل لقبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) اليوم الجمعة.
وبسؤاله عن إمكانية رحيله بعد الخروج المبكر من البطولة، قال: "لدي عقد مع اتحاد الكرة الإماراتي، سأستمر في تنفيذ عقدي، واتحاد الكرة على علم بالأهداف".
وواصل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة: "اتحاد الكرة الإماراتي يعلم ما نفعله ونقدمه، لدينا لاعبون يمتلكون إمكانيات كبيرة، ولن ندخر جهدا لإبراز عملنا والمواهب في المستقبل".
وعن رسالته للشارع الرياضي الإماراتي، قال المدرب: "ليست اللحظة الحالية المناسبة لتوجيه رسالة للشارع الرياضي الإماراتي، لأنه ليس راضيا عن النتيجة والأداء".
واختتم: "لاعبو الإمارات غير راضين عن الأداء والنتائج، كنا نطمح بالظهور بشكل أفضل، ونحن ينقصنا عمل أكبر لإظهار المواهب الموجودة لدى اللاعبين".
وحلت قطر خلف البحرين متصدرة المجموعة الثانية بسبع نقاط، فيما حصدت قطر أربع نقاط وتأهلت لقبل النهائي بفارق الأهداف عن الكويت صاحبة المركز الثالث، بينما ودعت الإمارات البطولة برصيد نقطة واحدة.
وستلعب قطر مع العراق والبحرين مع عُمان في قبل النهائي، يوم الإثنين المقبل، والفائز من المباراتين سيخوض النهائي يوم الخميس المقبل.