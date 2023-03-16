ما علاقة عقد غوارديولا ببقاء هالاند في مانشستر سيتي؟
تسبب تجديد عقد بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2025 في تغيير شروط التزام المهاجم النرويج إرلينغ هالاند مع الفريق، كما أوضح أوريول دومينيك في راديو كتالونيا الإسبانية.
على الرغم من حقيقة أن عقد هالاند مستمر حتى عام 2027، لكن الجميع يشير إلى وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل في 2024 عندما تسري قيمة الشرط الجزائي في عقده 200 مليون يورو، لكن وفقًا لدومينيك، فإن التزامه كان مرتبطًا بمستقبل غوارديولا.
وأعلن مانشستر سيتي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تمديد عقد المدير الفني الإسباني لمدة عامين ليبقى مع بطل الدوري الإنجليزي حتى 2025.
وقاد المدرب الإسباني البالغ من العمر 51 عاما سيتي للفوز بأربعة ألقاب للدوري ومثلها لكأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي منذ توليه المسؤولية في 2016 وكان من المقرر أن ينتهي عقده في الصيف المقبل.
وتحدد أنه سيتم تمديد الشرط الجزائي في عقد هالاند إذا تم تجديد عقد المدرب الكتالوني، وقد وقع غوارديولا بالفعل عقدا جديدا يبقيه في استاد الاتحاد حتى يونيو/حزيران 2025، وبالتالي تم تجديد بند المهاجم تلقائيًا أيضًا.
وقاد غوارديولا فريقه سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 حينما خسر النهائي في استاد دراغاو في البرتغال ضد تشيلسي ووصلوا إلى قبل النهائي العام الماضي قبل الهزيمة أمام ريال مدريد.
وقضى غوارديولا موسما واحدا بدون تدريب موسم 2016-2017. وبعد أدائه الجيد تجدد عقد المدير الفني الكتالوني حتى عام 2025 وهذا الأمر له تأثير على مصير هالاند وأصبح معروفا الآن بفضل راديو كتالونيا.
مبابي وتغيير الخطط
وكما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية مؤخرًا، فإن ترتيبات انضمام كيليان مبابي لريال مدريد تواصل مسارها. ومن المفهوم أن كثيرين قد سئموا من مسلسل مبابي، ولكن، شئنا أم أبينا، لا تزال هذه القصة المعقدة تحتوي على عدة فصول.
وفي موازاة ذلك، يتعامل النادي الملكي مع خيار هالاند البديل لكن مع هذا الشرط الجديد قد يتغير السيناريو، ورغم ذلك يظل كريم بنزيما متاحا وموجودا للموسم المقبل على الأقل.