ما علاقة عقد غوارديولا ببقاء هالاند في مانشستر سيتي؟

على الرغم من حقيقة أن عقد هالاند مستمر حتى عام 2027، لكن الجميع يشير إلى وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل في 2024 عندما تسري قيمة الشرط الجزائي في عقده 200 مليون يورو، لكن وفقًا لدومينيك، فإن التزامه كان مرتبطًا بمستقبل غوارديولا.

وأعلن مانشستر سيتي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تمديد عقد المدير الفني الإسباني لمدة عامين ليبقى مع بطل الدوري الإنجليزي حتى 2025.

وقاد المدرب الإسباني البالغ من العمر 51 عاما سيتي للفوز بأربعة ألقاب للدوري ومثلها لكأس الرابطة ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي منذ توليه المسؤولية في 2016 وكان من المقرر أن ينتهي عقده في الصيف المقبل.