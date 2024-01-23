تدعي أنها ابنته.. امرأة تطالب باستخراج جثة بيليه

ووافق اثنان من أبنائه، إدينيو ناسيمنتو وفلافيا كريستينا، على إجراء اختبارات الحمض النووي بعد قراءة وصية والدهما.

وقالت تقارير في البرازيل، نقلا عن ماركوس فرناندو دوس سانتوس سوزا، محامي ماريا دو سوكورو أزيفيدو، إن الاختبارات الأولية التي أجروها جاءت سلبية، لكن اختبار الحمض النووي لموكلته أظهر "احتمالات عالية" لوجود صلة دم.

وقال دوس سانتوس سوزا إنهم الآن "ليس لديهم خيار" سوى طلب استخراج جثة بيليه من أجل "حل الوضع".

ويقال إن بيليه وافق على إجراء اختبار الحمض النووي لكنه تُوفي قبل أن يتم إجراؤه.

وتحدثت ماريا دو سوكورو أزيفيدو علنا عن مزاعمها بأنها ابنة بيليه في برنامج تلفزيوني برازيلي يوم الأحد، وأصرت على أنها غير مهتمة بأمواله.

وقالت إن والدتها المتوفاة لم تخبر مطلقا بيليه بأنها حامل بطفلهما بعد علاقة في ساو لويس بولاية مارانهاو البرازيلية.