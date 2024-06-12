التعمري يتلاعب بعلي البليهي (فيديو)
خطف موسى التعمري نجم منتخب الأردن الأضواء في مباراة السعودية مساء أمس الثلاثاء ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وحقق منتخب الأردن فوزا مثيرا على حساب السعودية بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات المجموعة السابعة للتصفيات.
وسجل علي لاجامي للمنتخب السعودي في الدقيقة 16 ثم أحرز ثنائي الأردن علي علوان في الدقيقة 27 ونور الدين الروابدة في الدقيقة 45.
وتألق التعمري في استعراض مهاراته خلال مباراة السعودية وساهم بقوة في فوز النشامى بالمباراة على حساب الأخضر.
ومرر نجم الأردن الكرة بين أقدام مدافع المنتخب السعودي علي البليهي بشكل رائع في لعبة نالت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وراوغ التعمري المدافع علي البليهي في مباراة الأردن والسعودية بمهارة رائعة خلال هجمة سريعة للمنتخب الأردني.
واعتلى المنتخب الأردني صدارة ترتيب المجموعة السابعة بعد نهاية مشوار التصفيات برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي.
ونجح منتخب النشامى في التأهل لنهائيات كأس آسيا 2027 برفقة المنتخب السعودي قبل اللقاء الذي أقيم على ملعب (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.