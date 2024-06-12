التعمري يتلاعب بعلي البليهي (فيديو)

وسجل علي لاجامي للمنتخب السعودي في الدقيقة 16 ثم أحرز ثنائي الأردن علي علوان في الدقيقة 27 ونور الدين الروابدة في الدقيقة 45.

وتألق التعمري في استعراض مهاراته خلال مباراة السعودية وساهم بقوة في فوز النشامى بالمباراة على حساب الأخضر.

ومرر نجم الأردن الكرة بين أقدام مدافع المنتخب السعودي علي البليهي بشكل رائع في لعبة نالت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.