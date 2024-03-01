وضعه يحزنني.. أول تعليق من مدرب فرنسا بعد إيقاف بوغبا

قال مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، إنه "لا يستطيع أن يبقى غير مبال بالعقوبة الصادرة بحق بول بوغبا بالإيقاف لمدة 4 سنوات بعد ثبوت تناوله المنشطات" معربا دعمه اللامشروط للاعبه.

وفي أول رد فعل يأتي من الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، عقب صدور العقوبة على بوغبا، قال ديشان "ما يمر به (بول) صعب للغاية، وضعه يحزنني كثيرًا، وآمل أن تتحسن الأوضاع" مضيفًا: "أريد أن أصدق أن الأمور ستتحسن قريبا، رغم يقيني بأن الوضع ليس سهلاً، أساند بوغبا وأهتم كثيرًا بما يمر به، لقد أسسنا علاقة متينة وجيدة طوال فترة إشرافي على المنتخب وطالما كان هو من بين عناصر الفريق."

والخميس، أعلنت المحكمة الرياضية في إيطاليا إيقاف الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي عن ممارسة كرة القدم لمدة 4 سنوات لانتهاكه لوائح مكافحة المنشطات وذلك بثبوت تعاطيه منشط "التيستيستيرون"، خلال فحص المنشطات بعد مباراة يوفنتوس الأولى بالدوري الإيطالي هذا الموسم، في أغسطس 2023.

وشكل الحكم ضربة قاصمة للاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب الديكة، وصدمة لمدرب فرنسا ديدييه ديشان، الذي أكد "لا أتخيل للحظة واحدة أن بول كانت لديه نية في تعاطي مواد محظورة، أنا أعرفه جيدًا، وأعلم أنه لم يكن في وعيه عندما تناول مواد ممنوعة، الآن هناك حقائق ستنكشف بعد مزيد تحليل العينتين المأخوذتين".

وفي تقرير نشره موقع "أواست فرنس"، صرح ديشان بأن "وجود الهرمون غير المشروع أمر لا جدال فيه، المشكلة موجودة بالفعل وسيتعين على بول أن يقود معركة جديدة للدفاع عن نفسه أمام محكمة التحكيم الرياضية وإقناع القضاة بأنه لم يتناول منتجات محظورة عن قصد."

وعقب إعلان عقوبة الإيقاف، أصدر النجم الفرنسي بيانا رسميًا، أعرب فيه عن صدمته من قرار السلطات الإيطالية بتوقيع "عقوبة طويلة" بحقه ستنهي مشواره في كرة القدم.

وأعلن بوغبا، الذي سيبلغ عامه الحادي والثلاثين في الخامس عشر من الشهر الجاري، المتعاقد، أنه سيستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية أملاً في تخفيف عقوبة الإيقاف.