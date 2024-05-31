لونين يصدم جمهور ريال مدريد بهذا التصريح (صورة)
وجه الأوكراني لونين حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، صدمة إلى جماهير فريقه، قبيل ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بروسيا دورتموند.
ويستعد ريال مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل، بعدما لعب لونين دورا حاسما في وصول الفريق لملعب ويمبلي بعدما كان مؤثرا في الفوز بركلات الترجيح على مانشستر سيتي، حامل اللقب، على ملعب الاتحاد قبل تكرار تألقه أمام بايرن ميونيخ في مباراتي الدور قبل النهائي.
ولكن وجه لونين صدمة إلى جماهير الريال، بعد تلميحه إلى غيابه عن المباراة النهائية بسبب المرض.
وكتب لونين رسالة إلى جماهير ريال مدريد قائلا: "أنا آسف جدًا لأنني لا أستطيع الاستعداد للمباراة مع أهم فريق في الموسم والأهم في حياتي".
وأضاف في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" قائلا: "شكرا جزيلا على كل رسائلكم ودعمكم وتشجيعكم".
وحين تعرض تيبو كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاق موسم ريال مدريد ظن أندري لونين أنه سيصبح الحارس الأساسي لكن إدارة العملاق الإسباني لكرة القدم فضلت استعارة كيبا أريزابالاغا في خطوة لم تؤثر على اللاعب الأوكراني الذي انتفض ليقود فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ولم تكن بداية الموسم تشير إلى أنه سيشارك أساسيا، بعدما انضم أريزابالاغا من تشيلسي لتعويض البلجيكي كورتوا لكن لونين استغل اهتزاز مستوى الحارس الإسباني وتعرضه لإصابة ليقتحم التشكيلة.
وكان من المفاجئ أن يثبت لونين (25 عاما) أقدامه وينال ثقة الجماهير فور مشاركته أساسيا عقب إصابة أريزابالاغا في نوفمبر، حيث أظهر نسخة مختلفة غير معتادة عنه حين كان يشارك على فترات سابقا.
واستقبلت شباك لونين 17 هدفا في الدوري الإسباني رغم أن منصة (إف.بي.ريف) للإحصاءات أوضحت أن عدد الأهداف التي كان من المتوقع أن يستقبلها هي 21.2 هدف. ما يعني أن حارس ريال مدريد منع أكثر من أربعة أهداف من دخول مرماه.