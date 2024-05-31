لونين يصدم جمهور ريال مدريد بهذا التصريح (صورة)

ويستعد ريال مدريد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل، بعدما لعب لونين دورا حاسما في وصول الفريق لملعب ويمبلي بعدما كان مؤثرا في الفوز بركلات الترجيح على مانشستر سيتي، حامل اللقب، على ملعب الاتحاد قبل تكرار تألقه أمام بايرن ميونيخ في مباراتي الدور قبل النهائي.

ولكن وجه لونين صدمة إلى جماهير الريال، بعد تلميحه إلى غيابه عن المباراة النهائية بسبب المرض.

وكتب لونين رسالة إلى جماهير ريال مدريد قائلا: "أنا آسف جدًا لأنني لا أستطيع الاستعداد للمباراة مع أهم فريق في الموسم والأهم في حياتي".

وأضاف في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" قائلا: "شكرا جزيلا على كل رسائلكم ودعمكم وتشجيعكم".