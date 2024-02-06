ذكاء ليفاندوفسكي يحمي أراوخو من الإيقاف (صور)

وظهر ليفاندوفسكي وهو يشير إلى أراوخو بان لديه 4 إنذارات متراكمة وبالتالي فإن حصوله على بطاقة أخرى يحرمه من اللعب المباراة القادمة مباشرة.

وأبدى نادي برشلونة غضبه من طرد روكي، إذ قرر تقديم طعن على القرار.

وسبق أن قدم نادي ريال مدريد طعنًا ضد إنذار نجمه تشواميني قبل مباراة أتلتيكو مدريد، لكن لم يتم قبوله ليغيب عن المباراة التي انتهت بالتعادل.

ويستضيف برشلونة نظيره غرناطة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.