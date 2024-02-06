ذكاء ليفاندوفسكي يحمي أراوخو من الإيقاف (صور)
تصرف روبروت ليفاندوفسكي بشكل ذكي للغاية ليمنع حصول رونالد أراوخو زميله بالفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على بطافة صفراء وبالتالي إيقافه في المباراة القادمة.
وفاز برشلونة 3-1 على مضيفه ألافيس في الدوري الإسباني السبت الماضي، بفضل أهداف ليفاندوفسكي وإيلكاي غندوغان والبديل فيكتور روكي الذي طرده الحكم لحصوله على الإنذار الثاني.
وطرد اللاعب البرازيلي روكي بعد تسع دقائق من نزوله لحصوله على إنذارين بسبب اعتداء بالمرفق على ناهويل تيناجليا وخطأ على رافا مارين لاعبَي ألافيس.
وبعد حصوله على البطاقة الحمراء، كان أراوخو في طريقه إلى الحكم للاعتراض بشدة على القرار، قبل أن يتدخل ليفاندوفسكي ويمنعه من ذلك.
وظهر ليفاندوفسكي وهو يشير إلى أراوخو بان لديه 4 إنذارات متراكمة وبالتالي فإن حصوله على بطاقة أخرى يحرمه من اللعب المباراة القادمة مباشرة.
وأبدى نادي برشلونة غضبه من طرد روكي، إذ قرر تقديم طعن على القرار.
وسبق أن قدم نادي ريال مدريد طعنًا ضد إنذار نجمه تشواميني قبل مباراة أتلتيكو مدريد، لكن لم يتم قبوله ليغيب عن المباراة التي انتهت بالتعادل.
ويستضيف برشلونة نظيره غرناطة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.