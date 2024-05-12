بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يسقط مونتريال في الدوري الأمريكي
حول فريق إنتر ميامي تأخره إلى فوز ثمين على مونتريال بنتيجة (3-2)، فجر الأحد، في إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليحقق خامس انتصار متتال في المسابقة.
وتقدم مونتريال بهدفين مبكرين عن طريق برايس ديوك في الدقيقة 22، وجوليان أنتوني فيلسان في الدقيقة 32.
لكن إنتر ميامي تعادل قبل نهاية الشوط الأول، حيث قلص ماتياس روجاس الفارق من ركلة حرة بالدقيقة 44، قبل أن يتعادل لويس سواريس بهدف إنتر ميامي الثاني في الدقيقة 45+3.
وفي النهاية، حسم لاعب الوسط الأمريكي بنجامين كرماسشي المباراة بهدف الفوز في الدقيقة 59.
وأضاف لويس سواريس هدفه الحادي عشر هذا الموسم لصالح إنتر ميامي.
واعترف مدرب إنتر ميامي جيراردو مارتينو بأنه اتخذ نهجًا خاطئًا للمباراة، قائلا عقب اللقاء: "لم يكن يجب أن أغير طريقة لعب الفريق، لم نشعر بالراحة، حاولت اليوم تغييرها بسبب نقاط قوة المنافس وفي الدقائق التي حاولت فيها فعل ذلك كنا خاسرين 2-0".
بهذ االفوز واصل إنتر ميامي صدارته لجدول ترتيب الدوري الأمريكي بوصول رصيده إلى 27 نقطة، فيما توقف رصيد مونتريال عند النقطة 12 محتلا المركز الـ12.