الثلوج توقف مباراة شغلوم العيد ونادي الخروب بالدوري الجزائري (فيديو وصورة)

تسببت كميات البرد المتهاطلة بغزارة على مدينة شلغوم العيد في إيقاف مباراة نادي هلال شلغوم العيد وجميعة الخروب التي تدور اليوم الجمعة بملعب المظاهرات بشلغوم العيد ضمن الجولة 28 من دوري الدرجة الثانية.

وبعد إعطاء الحكم إشارة انطلاقها، رغم الأوضاع المناخية السيئة، اضطر حكم المباراة إلى إيقافها بشكل مؤقت ثم إستئناف اللعب من جديد، لكن سوء حالة الطقس واستمرار تساقط الثلوج أدى إلى توقف المباراة أكثر من مرة ثم استئنافها.