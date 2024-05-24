الثلوج توقف مباراة شغلوم العيد ونادي الخروب بالدوري الجزائري (فيديو وصورة)
تسببت كميات البرد المتهاطلة بغزارة على مدينة شلغوم العيد في إيقاف مباراة نادي هلال شلغوم العيد وجميعة الخروب التي تدور اليوم الجمعة بملعب المظاهرات بشلغوم العيد ضمن الجولة 28 من دوري الدرجة الثانية.
وبعد إعطاء الحكم إشارة انطلاقها، رغم الأوضاع المناخية السيئة، اضطر حكم المباراة إلى إيقافها بشكل مؤقت ثم إستئناف اللعب من جديد، لكن سوء حالة الطقس واستمرار تساقط الثلوج أدى إلى توقف المباراة أكثر من مرة ثم استئنافها.
وفي سابقة أولى من نوعها، تساقطت الثلوج على مدينة شلغوم العيد واكتسى الملعب حلة بيضاء مما استحال على اللاعبين مواصلة اللقاء، رغم أن الظاهرة حصلت في شهر ماي بعد موسم الأمطار، بشكل كبير، تسبب في توقفت اللعب، قبل أن تستأناف المباراة بعد هدوء العاصمة الجوية.
وحقق هلال شلغوم العيد الفوز (1 ـ 0) ليصعد للمركز 14 برصيد 33 نقطة فيما يحتل فريق الخروب المركز التاسع برصيد 37 نقطة.
وقبل جولتين من نهاية سباق الدوري الجزائري للدرجة الثانية يحتل أولمبيك أكبو المركز الأول للمجموعة الأولى برصيد 67 نقطة، في حين يتصدر ترجي مستغانم المجموعة الثانية برصيد 69 نقطة.