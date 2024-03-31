إشارة طبيب الهلال ترعب الجماهير والتشخيص الأول لإصابة ميتروفيتش (صور)

أرعبت الإصابة التي تعرض لها الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، خلال مواجهة الشباب، اليوم السبت، في إطار الجولة رقم 25 من الدوري السعودي للمحترفين، جماهير "الزعيم"، خاصة بعد إشارة خوان خيمينيز، طبيب الفريق، خلال استبدال اللاعب.

وسجل صاحب الـ29 عاما هدفين في الشوط الأول، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 30، عندما استلم الكرة وحاول الانطلاق بقوة، قبل أن يسقط على الأرض دون تدخل من الخصوم، في ما قد تكون مشكلة عضلية.