إشارة طبيب الهلال ترعب الجماهير والتشخيص الأول لإصابة ميتروفيتش (صور)
أرعبت الإصابة التي تعرض لها الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، خلال مواجهة الشباب، اليوم السبت، في إطار الجولة رقم 25 من الدوري السعودي للمحترفين، جماهير "الزعيم"، خاصة بعد إشارة خوان خيمينيز، طبيب الفريق، خلال استبدال اللاعب.
وسجل صاحب الـ29 عاما هدفين في الشوط الأول، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 30، عندما استلم الكرة وحاول الانطلاق بقوة، قبل أن يسقط على الأرض دون تدخل من الخصوم، في ما قد تكون مشكلة عضلية.
وأجرى المدير الفني البرتغالي، جورجي جيسوس، تغييرا بخروج ميتروفيتش ومشاركة صالح الشهري.
وأشار طبيب الفريق للجهاز الفني بضرورة استبدال اللاعب سريعا، حيث خرج النجم الصربي على سيارة الإسعاف الصغيرة، حيث لم يتمكن من السير على قدمه.
وكشفت صحيفة "الرياضية"، أن "التشخيص المبدئي لإصابة ميتروفيتش عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية".
وسيخوض الهلال منافسات السوبر المحلي، بدءا من 8 أبريل المقبل، حيث يواجه غريمه النصر في الدور قبل النهائي للبطولة، التي تقام بمشاركة 4 فرق.