حقيقة وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

نفى هشام العامري، خبر وفاة شقيقه العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، مؤكدا خطورة حالته في المستشفى.

وكتب هشام العامري عبر حسابه على "فيسبوك": "الحالة خطيرة جداً جداً ولكن الحمد لله العامري ما زال على قيد الحياة".

وكان العديد من الإعلاميين قد نشروا خبر وفاة العامري فاروق، وأبرزهم الإعلامي أحمد شوبير، قبل أن يتراجع ويحذف الخبر.

وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، خلال فترة تواجده في مقر المبنى الاجتماعي بالنادي الأهلي، في شهر نوفمبر الماضي، قبل أن يجري نقله إلى أحد المستشفيات داخل القاهرة.