بهدفه في ملعب الاتحاد.. محمد صلاح بات الأكثر تسجيلا في مرمى مانشستر سيتي

وقالت إحصائيات "سكواكا" إن البلجيكي كيفين دي بروين أرسل 14 تمريرة حاسمة خلال 20 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم مع سيتي، وذلك بعدما صنع هدفين من الثلاثة التي سجلها الفريق خلال المباراة.

وواصل النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي هوايته في هز الشباك، حيث استمر في تسجيل الأهداف في مباراته الأولى في كافة المسابقات.

إذ سجل هالاند في أولى مبارياته في كأس النرويج ودوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز ثم كأس الرابطة.

واحتاج جي بروين تسع دقائق فقط ليرسل تمريرة حاسمة إلى زميله هالاند ليفتتح التسجيل لمانشستر سيتي أمام ليفربول ويحرز هدفه 24 حتى الآن هذا الموسم.

وأرسل الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول أربع تسديدات أمام مانشستر سيتي لكن لم يكن أي منها على المرمى.