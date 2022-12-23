بهدفه في ملعب الاتحاد.. محمد صلاح بات الأكثر تسجيلا في مرمى مانشستر سيتي
بات النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول أول لاعب يسجل أكثر من عشرة أهداف في مرمى مانشسر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا وذلك بهدفه في مباراة الفريقين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وأدرك صلاح البالغ عمره 30 عاما التعادل 2-2 لليفربول على ملعب الاتحاد في الدقيقة 48 قبل أن يعيد الهولندي نيثن آكي التقدم لمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل صلاح عشرة أهداف على الأقل خلال مسيرته ضد ثلاثة أندية إنجليزي هي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ثم مانشستر سيتي.
وحصل قائد "الفراعنة" على جائزة أفضل لاعب في حفل "غلوب سوكر" في دبي الشهر الماضي والتي تقدم وفقا لتصويت الجماهير على تطبيق "تيك توك".
وسجل صلاح ستة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه يتطلع إلى العودة إلى أفضل حالاته، وهو أمر إيجابية لفريق ليفربول الذي يحاول تعويض بدايته الكارثية للموسم.
وشارك صلاح في تسجيل أو صناعة 19 هدفا في 20 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى مرة واحدة في هذه المرحلة في ستة مواسم قضاها مع النادي.
وقالت إحصائيات "سكواكا" إن البلجيكي كيفين دي بروين أرسل 14 تمريرة حاسمة خلال 20 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم مع سيتي، وذلك بعدما صنع هدفين من الثلاثة التي سجلها الفريق خلال المباراة.
وواصل النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي هوايته في هز الشباك، حيث استمر في تسجيل الأهداف في مباراته الأولى في كافة المسابقات.
إذ سجل هالاند في أولى مبارياته في كأس النرويج ودوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز ثم كأس الرابطة.
واحتاج جي بروين تسع دقائق فقط ليرسل تمريرة حاسمة إلى زميله هالاند ليفتتح التسجيل لمانشستر سيتي أمام ليفربول ويحرز هدفه 24 حتى الآن هذا الموسم.
وأرسل الأوروغواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول أربع تسديدات أمام مانشستر سيتي لكن لم يكن أي منها على المرمى.