لخلافة تشافي.. كونتي يعرض نفسه على برشلونة
عرض الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلس وتوتنهام الإنجليزيين السابق، نفسه على إدارة نادي برشلونة، في الموسم المقبل خلفًا للإسباني تشافي هرنانديز.
وأعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الخسارة 3/5 أمام فياريال، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن المدرب البالغ من العمر 54 عامًا قد تقدم بطلب إلى إدارة برشلونة لوضع اسمه في قائمة المرشحين لخلافة تشافي.
أنطونيو كونتي لا يتولّى تدريب أي فريق في الوقت الحالي، بعد رحيله عن توتنهام، في مارس 2023، لذلك فإنه ير نفسه أنه سيكون مناسبًا لتدريب فريق برشلونة، وفقًا للصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن المدرب أيضًا سيكون منفتحًا على الاستماع إلى العرض الذي سيقدمه النادي الكتالوني في حال الاهتمام بالتعاقد معه.
وسبق لكونتي تدريب العديد من كبار الأندية الأوروبية، مثل يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى تدريبه منتخب إيطاليا لمدة عامين.
الخيار الألماني المفضل
حتى لو كانت سيرته الذاتية تبدو جيدة، فإن نادي برشلونة يفضل الخيار الألماني في الوقت الحالي.
وقالت الصحيفة: "مع حلم إقناع يورغن كلوب الذي سيغادر ليفربول هذا الصيف، لكن الملف مازال معقدًا مع العلم أن المدرب البالغ من العمر 56 عامًا برر رحيله عن الريدز بالإرهاق الجسدي والعقلي".
وفي الأيام الأخيرة، تم تداول اسم هانسي فليك أيضًا، والذي سبق له العمل في بايرن ميونخ الألماني.
ويعتبر المدرب البالغ من العمر 58 عامًا، حرًا منذ نهاية مهمته مع الفريق الألماني، في سبتمبر الماضي، وسيكون متحمسًا لفكرة إدارة برشلونة.
وأوضحت الصحيفة: "هانسي فليك بدأ في تلقي دروس اللغة الإسبانية لتوقع تدريبه المحتمل للبارسا".