لخلافة تشافي.. كونتي يعرض نفسه على برشلونة

وأعلن تشافي أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد الخسارة 3/5 أمام فياريال، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن المدرب البالغ من العمر 54 عامًا قد تقدم بطلب إلى إدارة برشلونة لوضع اسمه في قائمة المرشحين لخلافة تشافي.

أنطونيو كونتي لا يتولّى تدريب أي فريق في الوقت الحالي، بعد رحيله عن توتنهام، في مارس 2023، لذلك فإنه ير نفسه أنه سيكون مناسبًا لتدريب فريق برشلونة، وفقًا للصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن المدرب أيضًا سيكون منفتحًا على الاستماع إلى العرض الذي سيقدمه النادي الكتالوني في حال الاهتمام بالتعاقد معه.

وسبق لكونتي تدريب العديد من كبار الأندية الأوروبية، مثل يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، وتشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى تدريبه منتخب إيطاليا لمدة عامين.