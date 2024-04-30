شيانتيك تنتفض لتتأهل لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس
قلبت البولندية إيغا شيانتيك، المصنفة الأولى عالميا، تأخرها بمجموعة لتفوز 4-6 و6-صفر و6-2 على البرازيلية بياتريس حداد مايا وتتأهل إلى قبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء.
وأهدرت شيانتيك، الساعية للفوز باللقب الثالث هذا الموسم، تقدمها 3-1 في المجموعة الأولى إذ خسرت شوط إرسالها مرتين ولم تستغل ثلاث فرص للكسر لتخسر المجموعة الأولى.
وكانت هذه المرة الأولى التي تخسر فيها شيانتيك مجموعة في البطولة، لكنها انتفضت سريعا لتفوز بالمجموعة الثانية دون خسارة أي شوط ودون أن تواجه أي نقطة لكسر إرسالها.
وواصلت شيانتيك التألق في المجموعة الثالثة إذ كسرت إرسال منافستها، المصنفة 11 في البطولة، مبكرا لتتقدم 2-صفر ورغم أن حداد مايا ردت الكسر مباشرة فإن اللاعبة البولندية فازت بأربعة من خمسة أشواط تالية لتحسم الفوز.
وبهذا تحقق شيانتيك ثالث انتصار على التوالي على اللاعبة البرازيلية في أربع مواجهات جمعت بينهما.
وفي قبل النهائي، تلعب شيانتيك، وصيفة بطلة النسخة الماضية، أمام التونسية أنس جابر المصنفة الثامنة في البطولة أو الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 18 في البطولة على أمل قطع خطوة أخرى نحو ثالث ألقابها هذا العام بعد نجاحها في إنديان ويلز وقطر المفتوحة.