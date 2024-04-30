شيانتيك تنتفض لتتأهل لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس

قلبت البولندية إيغا شيانتيك، المصنفة الأولى عالميا، تأخرها بمجموعة لتفوز 4-6 و6-صفر و6-2 على البرازيلية بياتريس حداد مايا وتتأهل إلى قبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء.

وأهدرت شيانتيك، الساعية للفوز باللقب الثالث هذا الموسم، تقدمها 3-1 في المجموعة الأولى إذ خسرت شوط إرسالها مرتين ولم تستغل ثلاث فرص للكسر لتخسر المجموعة الأولى.

وكانت هذه المرة الأولى التي تخسر فيها شيانتيك مجموعة في البطولة، لكنها انتفضت سريعا لتفوز بالمجموعة الثانية دون خسارة أي شوط ودون أن تواجه أي نقطة لكسر إرسالها.