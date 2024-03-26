"فيلم وهذه الأدلة".. اتهام خطير لفينيسيوس بعد بكائه أمام الإعلام (فيديو)
وجه الصحفي الإسباني أليكس دومينيغيز اتهامًا خطيرًا للبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.
وأجهش الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بالبكاء وقال إنه يكافح من أجل الحفاظ على الشغف والحماسة والاستمتاع بلعب كرة القدم بسبب الإهانات العنصرية المتكررة التي يتعرَّض لها في إسبانيا.
وقال جناح ريال مدريد خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية الدولية للبرازيل أمام إسبانيا اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالإحباط لأن الجماهير لا تزال تفلت من العقاب رغم استمرار الإساءات العنصرية تجاهه.
وفي الموسم الماضي، أبلغت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني النيابة العامة عن 10 حالات مماثلة ضد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.
وقال فينيسيوس في مؤتمر صحفي أمس الاثنين وهو يغالب الدموع "أريد فقط أن ألعب كرة القدم ولكن من الصعب المضي قدمًا... أشعر بأن رغبتي في اللعب باتت أقل (بسبب الإساءات العنصرية).
"لم يخطر ببالي قط (مغادرة إسبانيا) لأنني إذا غادرت إسبانيا سأمنح العنصريين ما يريدونه.
"سأبقى هنا لأن بهذه الطريقة يمكن للعنصريين أن يستمروا في رؤية وجهي أكثر. أنا لاعب جريء، ألعب لريال مدريد وفزنا بالكثير من الألقاب وهذا لا يرضي الكثير من الناس".
ونشر الصحفي الإسباني دومينيغيز، مقطع فيديو لفينيسيوس من المؤتمر معلقًا :" مشهد NETFLIX، هناك رجل يسجل لقطات للفيلم الوثائقي، كل شيء متفق عليه ومكتوب، لا أستطيع أن أصدق أنه يمكن أن يصل إلى هذه النقطة، العيش في فيلم، يا له من أمر مؤسف لأولئك الذين يكافحون حقًا ضد آفة العنصرية".
وقوبلت تغريدة دومينيغز بموجة غضب واسعة، إذ تمَّ اتهامه بالتحامل على فينيسيوس كونه من مدينة فالنسيا التي دخل فينيسيوس في صدام مع عدد من مشجعيها.
وسبق أن قامت عمدة مدينة فالنسيا بإعادة تغريدة تحمل بعض الإساءات لفينيسيوس.