"فيلم وهذه الأدلة".. اتهام خطير لفينيسيوس بعد بكائه أمام الإعلام (فيديو)

وجه الصحفي الإسباني أليكس دومينيغيز اتهامًا خطيرًا للبرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

‭‭‭ ‬‬‬وأجهش الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بالبكاء وقال إنه يكافح من أجل الحفاظ على الشغف والحماسة والاستمتاع بلعب كرة القدم بسبب الإهانات العنصرية المتكررة التي يتعرَّض لها في إسبانيا.

وقال جناح ريال مدريد خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة الودية الدولية للبرازيل أمام إسبانيا اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالإحباط لأن الجماهير لا تزال تفلت من العقاب رغم استمرار الإساءات العنصرية تجاهه.