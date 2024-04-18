لقطة بطولية جديدة وحاسمة لروديغير أمام مانشستر سيتي (فيديو)

روديغر كان بطلًا لمشهد النهاية، بعدما سدد ركلة الترجيح الخامسة والأخيرة، وسددها بنجاح في شباكك إديرسون حارس مانشستر سيتي، لينفجر المدافع الألماني فرحًا.

والتقطت كاميرا المباراة أنطونيو روديغر وهو يكبر قائلا: "الله أكبر" بعدما أحرز ركلة الترجيح الحاسمة.

أما اللقطة الأخرى، أظهرت الكاميرا روديغير، وهو يقوم بتوجيه لونين للتصدي لركلة جزاء كوفاسيش، حيث أشار للزاوية التي سيسدد فيها وبالفعل تصدى حارس الريال للكرة.