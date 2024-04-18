لقطة بطولية جديدة وحاسمة لروديغير أمام مانشستر سيتي (فيديو)
ظهر أنطونيو روديغر مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، في لقطة بطولية جديدة وحاسمة لفريقه، في مواجهة مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
روديغر كان بطلًا لمشهد النهاية، بعدما سدد ركلة الترجيح الخامسة والأخيرة، وسددها بنجاح في شباكك إديرسون حارس مانشستر سيتي، لينفجر المدافع الألماني فرحًا.
والتقطت كاميرا المباراة أنطونيو روديغر وهو يكبر قائلا: "الله أكبر" بعدما أحرز ركلة الترجيح الحاسمة.
أما اللقطة الأخرى، أظهرت الكاميرا روديغير، وهو يقوم بتوجيه لونين للتصدي لركلة جزاء كوفاسيش، حيث أشار للزاوية التي سيسدد فيها وبالفعل تصدى حارس الريال للكرة.
وتأهل ريال مدريد الإسباني للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، اليوم الأربعاء.
وصعد ريال مدريد متفوقا بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، وتعادل الفريقين ذهابا بنتيجة 3/3 الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية.