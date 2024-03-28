نصف نهائي مثير في بطولة ميامي للتنس

فاز يانيك سينر 6-4 و6-2 على توماسماخاك، ليبلغ قبل نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس أمس الأربعاء، ليلتقي مع المصنف الثالث دانييل ميدفيديف حامل اللقب في إعادة لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وحجز الروسي ميدفيديف مكانه في قبل النهائي بفوزه 6-2 و7-6 على نيكولاس خاري.

وعوض سينر تأخره بمجموعتين في ملبورن بارك في يناير كانون الثاني الماضي، ليتغلب على ميدفيديف ويقتنص أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى.

وقال سينر المصنف الثاني للصحفيين "من المحتمل أن تكون مباراة خططية. يجب أن أكون مستعدا إذا بدأ بالطريقة نفسها التي كان عليها في أستراليا.

"يجب أن أكون جاهزا وأحاول فهم الأمر قبل المباراة. ثم ربما يغير بعض الأشياء. سيكون اختبارا مثيرا للاهتمام لي".

وتوقف حسم المجموعة الأولى من المباراة التي أقيمت في أجواء رطبة على إرسال ماخاك، عندما كانت النتيجة 3-3 عندما أخطأ اللاعب التشيكي غير المصنف في ضربة أمامية في نقطة كسر الإرسال، ليهدي سينر التقدم 4-3.

وكان بوسع اللاعب الإيطالي حسم المجموعة دون خسارة أي نقطة في الشوط الأخير، بعد أن فشل ماخاك في إعادة الإرسال الثاني لمنافسه.

وفي المجموعة الثانية، ذهبت ضربة أمامية من ماخاك بعيدا ليتمكن سينر من كسر إرسال منافسه والتقدم 2-1. وكسر سينر إرسال منافسه مرة أخرى بضربة خلفية لتصبح النتيجة 4-1 وحسم المباراة بإرسال لم يتمكن منافسه من رده.

وقال سينر بعد فوزه الـ 20 هذا العام "لم أكن أعرف بالضبط ما أتوقعه اليوم. في الأشواط الأولى كنت أبحث قليلا عن نوعية خطط اللعب التي يمكن أن تنجح أم لا. اليوم قدمت أداء جيدا خاصة في اللحظات المهمة في المباراة".

وخسر سينر مباراة واحدة فقط هذا العام، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة إنديان ويلز أمام كارلوس ألكاراز الذي توج باللقب.

وسيمثل حامل اللقب ميدفيديف اختبارا صعبا في ظل تقديم اللاعب الروسي لأداء قوي خلال البطولة وبلوغه قبل النهائي دون خسارة أي مجموعة.

وضغط بقوة في المجموعة الثانية خلال مباراته أمام التشيلي خاري لكنه حقق الفوز من خلال شوط فاصل عندما استغل ثالث نقطة للفوز بالمباراة.

وقال ميدفيديف "في المجموعة الأولى شعرت أنني أقدم أداء جيدا، لم أقدم شيئا إضافيا لكنه كان كافيا للفوز. شهدت المباراة نقاطا صعبة وتبادلات كثيرة للضربات. كان إرساله أفضل وتعلق الأمر ببضع نقاط في الشوط الفاصل. سعيد بالفوز".

وحقق سينر، الذي بلغ نهائي البطولة عامي 2021 و2023، 16 ضربة ناجحة مقابل ارتكاب أربعة أخطاء سهلة في انتصار جاء خاليا من التوتر.

وسينتظر ميدفيديف اختبارا صعبا أيضا أمام سينر.

وقال اللاعب الروسي عن منافسه المقبل "إنه يلعب بشكل أفضل وأفضل. إنه يتمتع بالثقة. حتى في بعض المباريات التي أشاهدها على شاشة التلفزيون يواجه مشكلة صغيرة لكنه يتمكن من إيجاد الحلول وهذا ما يفعله الأبطال".