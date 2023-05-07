رودريغو يكشف سبب احتفاله اللافت أمام أوساسونا

ونقلت صحيفة "ماركا" عن رودريغو قوله عن سر احتفاله: "لقد كان لإيغناسيو، وهو طفل زرته في منطقة جويغاتيرابيا، حيث يوجد أطفال مصابون بالسرطان".

وأضاف المهاجم الشاب: "إيغناسيو طلب ​​مني أن أفعل ذلك إذا سجلت وكان ذلك من أجله".

ويبلغ إيغناسيو من العمر 8 سنوات فقط، ويعاني سرطان الغدد الليمفاوية، وقد زاره رودريغو هذا الأسبوع بعد أن اضطر لتأجيل زيارة سابقة.

وخلال اللقاء بينهما لعب رودريغو وإيغناسيو ألعاب الفيديو وفقا لموقع "فوتبول إسبانيا".