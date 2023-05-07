رودريغو يكشف سبب احتفاله اللافت أمام أوساسونا
كشف المهاجم البرازيلي رودريغو سبب احتفاله اللافت أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس السبت.
وسجل رودريغو هدفا في كل شوط ليفوز ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا، وهو اللقب الـ20 للميرنغي في الكأس المحلية.
واحتفل رودريغو بطريقة مثيرة، حيث استخدم يديه لتشكيل حرف "i".
ونقلت صحيفة "ماركا" عن رودريغو قوله عن سر احتفاله: "لقد كان لإيغناسيو، وهو طفل زرته في منطقة جويغاتيرابيا، حيث يوجد أطفال مصابون بالسرطان".
وأضاف المهاجم الشاب: "إيغناسيو طلب مني أن أفعل ذلك إذا سجلت وكان ذلك من أجله".
ويبلغ إيغناسيو من العمر 8 سنوات فقط، ويعاني سرطان الغدد الليمفاوية، وقد زاره رودريغو هذا الأسبوع بعد أن اضطر لتأجيل زيارة سابقة.
وخلال اللقاء بينهما لعب رودريغو وإيغناسيو ألعاب الفيديو وفقا لموقع "فوتبول إسبانيا".
ويأمل ريال مدريد أن يكون رودريغو في كامل تألقه عند مواجهة مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.
وكان رودريغو، الذي شارك بديلا، قد سجل هدفين ليقلب ريال مدريد تأخره 0/1 إلى 2/1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
واتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين لأن مانشستر سيتي فاز ذهابا 4/3.
وسجل كريم بنزيما هدفا من ضربة جزاء ليفوز ريال مدريد 3/1 ويتأهل للنهائي، حيث تغلب على ليفربول في المباراة النهائية بنتيجة 1/0.