رغم الاتصالات الأخيرة.. استبعاد بوكيتينو من تدريب مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد لم يحسم قراره النهائي بشأن المدرب الذي سيتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل.

كما إن النادي الإنجليزي لم يحسم موقف الهولندي إريك تن هاغ مدرب الفريق الذي مر أسبوعين على قيادته الفريق للفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يتم تأكيد استمراره أو رحيله، رغم أن جميع المؤشرات تؤكد أنه سيتم الاستغناء عنه.

وتعثرت المفاوضات مع الألماني توماس توخيل، الذي يرغب في الحصول على قسط من الراحة بعد نهاية تجربته في بايرن ميونخ.

ورغم وجود اتصالات مع بوكيتينو، فإن صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن وجود المدرب في أولد ترافورد أصبح أمرًا مستحيلًا.

ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن السبب، إلا أنها أكدت أن بوكيتينو كان من الخيارات المطروحة على إدارة مانشستر يونايتد، ولكن تم التراجع عن فكرة التعاقد معه".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن غراهام بوتر وغاريث ساوثغيت وروبرتو دي زيربي وتوماس فرانك هم الأسماء المرشحة حاليًّا لتولي منصب مدرب مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.