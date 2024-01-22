جنوب أفريقيا تنعش آمالها في كأس الأمم برباعية في مرمى ناميبيا

افتتح بيرسي تاو التسجيل في الدقيقة 13 من ركلة جزاء حصل عليها منتخب جنوب أفريقيا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وفي غضون 15 دقيقة، نجح تيمبا زواني في تسجيل هدفين جاء الأول في الدقيقة 25 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يعزز تفوق فريقه قبل خمس دقائق على النهاية من لمسة رائعة من داخل المنطقة أيضا بعد انطلاقة من الجانب الأيسر.

واختتم تابيلو ماسيكو التسجيل في الدقيقة 75 من تسديدة من مسافة قريبة أخفق الحارس في التصدي لها.