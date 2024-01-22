جنوب أفريقيا تنعش آمالها في كأس الأمم برباعية في مرمى ناميبيا
أنعش منتخب جنوب أفريقيا آماله في التقدم إلى أدوار خروج المغلوب بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوزه 4-صفر على ناميبيا اليوم الأحد ليتأزم موقف المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في ساحل العاج.
افتتح بيرسي تاو التسجيل في الدقيقة 13 من ركلة جزاء حصل عليها منتخب جنوب أفريقيا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وفي غضون 15 دقيقة، نجح تيمبا زواني في تسجيل هدفين جاء الأول في الدقيقة 25 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يعزز تفوق فريقه قبل خمس دقائق على النهاية من لمسة رائعة من داخل المنطقة أيضا بعد انطلاقة من الجانب الأيسر.
واختتم تابيلو ماسيكو التسجيل في الدقيقة 75 من تسديدة من مسافة قريبة أخفق الحارس في التصدي لها.
وبهذا يعود منتخب جنوب أفريقيا إلى المسار الصحيح بعد خسارته 2-صفر أمام مالي في المباراة الافتتاحية.
ويرتفع رصيد جنوب أفريقيا إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مالي المتصدرة والتي تعادلت في وقت سابق اليوم 1-1 مع تونس التي تتذيل الترتيب بنقطة واحدة.
ولا بديل للمنتخب التونسي عن الفوز في المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل لتحظى بفرصة للتقدم إلى أدوار خروج المهزوم.