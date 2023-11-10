"ميسي السويد".. من هو روني باردجي قاهر مانشستر يونايتد؟

ودفعت ضربة باردجي المتقنة، التي اصطدمت بالأرض لترتد في مرمى الحارس أندريه أونانا، المراهق باردجي ليتحول إلى حديث المتابعين على نطاق واسع.

وبحسب "ديلي ميل" فإن المهووسين بكرة القدم يعرفون باردجي دائمًا باعتباره طفلًا رائعًا يستحق التوقيع معه وكان مشجعو كوبنهاغن على دراية بموهبته، لكن أوروبا كلها تعرف الآن بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.

وولد باردجي في مدينة الكويت لعائلة سورية، وانتقل الصبي المعروف دائمًا باسم روني إلى السويد عندما كان طفلا.

ولعب باردجي لعدد من فرق الشباب هناك، بما في ذلك في أكاديمية مالمو قبل عبور جسر أوريسند للتوقيع مع أكاديمية كوبنهاغن في 2020.