"ميسي السويد".. من هو روني باردجي قاهر مانشستر يونايتد؟
سجل البديل روني باردجي هدفا ليقود فريقه كوبنهاغن لفوز درامي بنتيجة 4/3 على ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإنه يجب على المشجعين تذكر اسم روني باردجي جيدا، حيث يطلق عليه "ميسي السويد".
وفي ليلة متقلبة على ملعب باركن ستاديون، تراجع فريق المدرب إيريك تين هاغ من المركز الثاني في المجموعة الأولى في الدقيقة 82 إلى القاع في الدقيقة 87.
ودفعت ضربة باردجي المتقنة، التي اصطدمت بالأرض لترتد في مرمى الحارس أندريه أونانا، المراهق باردجي ليتحول إلى حديث المتابعين على نطاق واسع.
وبحسب "ديلي ميل" فإن المهووسين بكرة القدم يعرفون باردجي دائمًا باعتباره طفلًا رائعًا يستحق التوقيع معه وكان مشجعو كوبنهاغن على دراية بموهبته، لكن أوروبا كلها تعرف الآن بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.
وولد باردجي في مدينة الكويت لعائلة سورية، وانتقل الصبي المعروف دائمًا باسم روني إلى السويد عندما كان طفلا.
ولعب باردجي لعدد من فرق الشباب هناك، بما في ذلك في أكاديمية مالمو قبل عبور جسر أوريسند للتوقيع مع أكاديمية كوبنهاغن في 2020.
وكان عمر باردجي 16 عامًا و6 أيام فقط عندما شارك لأول مرة مع فريق آرهوس AFG - Aarhus AGF في نوفمبر 2021، وأصبح أصغر لاعب على الإطلاق في النادي.
وعندما أطلق باردجي تسديدة من 25 ياردة في الزاوية السفلية ضد ألبورج بعد أسبوع، أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الدنماركي.
وكان تشيلسي وبرشلونة وبايرن ميونخ وأياكس من بين هؤلاء الأندية التي أرسلت كشافتها إلى كوبنهاغن لمشاهدة النجم الشاب.
ويلعب باردجي على الجانبين ويتميز بالمراوغة في الملعب على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال مدربه في منتخب السويد لأقل من 17 عامًا لصحيفة "Sportexpressen": "إنه يتمتع بفهم للعبة، فضلا عن التوازن الجيد والتنسيق، ما يعني أنه يتمتع بتقنية استثنائية مع الكرة عند هاتين القدمين، من الصعب للغاية إبعاد الكرة عنه".
وأضاف: "إنه جيد في المواجهات الفردية ويمتلك تسديدات جيدة، يمكنه التسديد بكلتا قدميه، حتى لو كان أعسرا، يمكنه أن يسدد بالقدم اليمنى أيضًا".
وأوضح: "هذا يجعل من الصعب جدًا على المدافعين قراءته، هل سيتجه يمينًا أم يسارًا؟ وهذا يجعل من الصعب التعامل معه.
ولدى باردجي الآن 15 هدفًا في 57 مباراة مع النادي الدنماركي وساعدهم على تحقيق لقبين في الدوري الدنماركي ولقب في كأس الدنمارك.
وينتهي عقد باردجي مع كوبنهاغن في 2025، لكن يبدو أن روني نفسه لن ينزعج إذا انضمت إليه أندية كبيرة لمحاولة التعاقد معه، وقال لصحيفة "Aftonbladet" السويدية قبل عام: "هدفي أن أصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم".
وأضاف: "لقد كان لدي هذا الحلم منذ أن كنت طفلاً ولا شيء يمكن أن يمنعني إلا نفسي، أريد أن ينتهي بي الأمر في ريال مدريد وأريد أن ألعب هناك لسنوات عديدة".
ومنح هدف باردجي كوبنهاغن فرصة كبيرة للوصول إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وبعد تسجيله الهدف سخر مشجعو الفريق داخل الملعب من مانشستر يونايتد بهتافات: "روني، روني، روني".