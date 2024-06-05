كشف الشخص المتسبب في إيقاف انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية عن الشخص الذي تسبب في إيقاف انتقال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي.
صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى العام المقبل، وارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال للدوري السعودي، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين يورغن كلوب، المدرب السابق للريدز.
وتولى الإدارة الفنية للنادي الإنجليزي حاليا الهولندي آرني سلوت، والذي سيسعى للإشراف بنفسه على إجراء عدد من التغييرات الكبرى في صفوف ليفربول خلال ميركاتو الصيف المقبل.
ووفقًا لما ذكره موقع "besoccer"، فإن سلوت وضع اسم محمد صلاح بالفعل ضمن أبرز خياراته الفنية للموسم المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه من الواضح أن سلوت أجرى محادثات خاصة مع صلاح، وكل المؤشرات توضح أن صلاح سيظل في ليفربول الموسم المقبل.
وكانت تقارير صحفية أكدت إمكانية رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، حيث رُبط اسم الدولي المصري بإمكانية الانتقال إلى بعض الأندية السعودية، على غرار الهلال والاتحاد، ولكن يبدو أنه مع مجئ المدرب الهولندي توقفت كل هذه الخطط في الوقت الحالي.
يذكر أن محمد صلاح خاض مع ليفربول 44 مباراة عبر مختلف المسابقات الموسم الماضي، أحرز خلالها 25 هدفًا مع تقديم 14 تمريرة حاسمة.
وإجمالًا، خاض صلاح 349 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات، مُسجلًا 211 هدفًا. ويحتل الدولي المصري المركز الخامس على سلم الهدافين التاريخيين للنادي الإنجليزي.