كشف الشخص المتسبب في إيقاف انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن الشخص الذي تسبب في إيقاف انتقال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي.

صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى العام المقبل، وارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال للدوري السعودي، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين يورغن كلوب، المدرب السابق للريدز.

وتولى الإدارة الفنية للنادي الإنجليزي حاليا الهولندي آرني سلوت، والذي سيسعى للإشراف بنفسه على إجراء عدد من التغييرات الكبرى في صفوف ليفربول خلال ميركاتو الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكره موقع "besoccer"، فإن سلوت وضع اسم محمد صلاح بالفعل ضمن أبرز خياراته الفنية للموسم المقبل.