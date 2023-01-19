ريال مدريد ليس وحيدا.. 5 أندية أخرى تعيش وضعا صعبا في الدوريات الكبرى

ركزت صحيفة "ماركا" على معاناة عدة أندية أوروبية كبرى في الفترة الحالية من الموسم، مؤكدة أن خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة سلطت الأضواء على ريال مدريد، لكنه ليس الوحيد بين كبار أوروبا في وضعية صعبة.

وسلطت الصحيفة الضوء على الأندية الكبرى التي تعاني، وهي: