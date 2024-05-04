لحظة تاريخية في مسيرة علي معلول مع الأهلي (فيديو وصور)

خطف الدولي التونسي، علي معلول، أيقونة الأهلي المصري، الأضواء في مباراة فريقه أمام نادي الجونة، مساء السبت؛ بعدما حمل شارة القيادة للمرة الأولى في مسيرته الطويلة مع فريق القلعة الحمراء.

وشهدت الدقيقة 60 من المباراة التي فاز فيها الأهلي على الجونة (3 ـ 0) ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، حدثا استثنائيا ولحظة تاريخية في مسيرة معلول (34 عاما) عندما تسلم شارة القيادة من زميله كريم نيدفيد، الذي كان يحمل شارة القيادة، قبل أن يتم استبداله بدخول أكرم توفيق.