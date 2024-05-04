لحظة تاريخية في مسيرة علي معلول مع الأهلي (فيديو وصور)
خطف الدولي التونسي، علي معلول، أيقونة الأهلي المصري، الأضواء في مباراة فريقه أمام نادي الجونة، مساء السبت؛ بعدما حمل شارة القيادة للمرة الأولى في مسيرته الطويلة مع فريق القلعة الحمراء.
وشهدت الدقيقة 60 من المباراة التي فاز فيها الأهلي على الجونة (3 ـ 0) ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، حدثا استثنائيا ولحظة تاريخية في مسيرة معلول (34 عاما) عندما تسلم شارة القيادة من زميله كريم نيدفيد، الذي كان يحمل شارة القيادة، قبل أن يتم استبداله بدخول أكرم توفيق.
وعقب تسلمه شارة القيادة التي وضعها نيدفيد بنفسه على ذراع معلول، هتفت جماهير الأهلي طويلا باسم اللاعب التونسي ورددت "علي يا علي" فيما رد معلول بتحية خاصة للمشجعين وهو يتوجه لتنفيذ ضربة ركنية.
وكان ترتيب لاعبي شارة القيادة في الأهلي المصري يمنح الحارس محمد الشناوي ثم عمرو السولية ومحمد هاني الأولوية تفاضليا، لكن غيابهم منح كريم نيدفيد ذلك الشرف قبل أن يناله علي معلول بداية من الدقيقة 60 من المباراة للمرة الأولى في موسمه الثامن مع النادي.
ويملك علي معلول أرقامًا لافتة مع النادي الأهلي جعلته واحدًا من أكثر المدافعين صناعة وتسجيلاً للأهداف، فضلا عن إنجازاته اللافتة مع فريق القلعة الحمراء، حيث سجل 53 هدفًا، وصنع 83 أخرى وذلك في 287 مباراة خاضها في مشواره مع الأهلي منذ موسم 2016 ـ 2017.